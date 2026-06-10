Tu es un as des mots mêlés ? A toi de le prouver avec ce livre de jeux amusant destiné aux enfants dès 6 ans. Tu y trouveras 60 mots mêlés, tantôt simples, tantôt plus compliqués, ainsi que leurs solutions. Il y a 60 thèmes différents : la météo, les métiers, les instruments de musique, les parties du corps... et bien d'autres encore ! Avec ce livre, prépare-toi à des heures de plaisir, que ce soit sur la route, quand il pleut ou sous un agréable soleil d'été pendant les vacances.