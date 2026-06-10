Coups francs

Addison est la fille d'un mythique joueur de football anglais, mais elle s'est éloignée de ses racines et de sa famille, a refait sa vie et tient à son nouvel anonymat. Devenue une femme d'affaires talentueuse, sa carrière la mène dans une ville portuaire du Sud de l'Angleterre. Mais sa vie paisible est bousculée lorsqu'elle est forcée d'assister au match du Portsmouth FC : même si elle se rappelle à quel point elle aimait ce sport et l'ambiance des stades, les blessures de son enfance ressurgissent. Et tout se complique lorsqu'elle s'aperçoit que l'entraîneur de l'équipe n'est autre que l'homme qui a brisé son coeur alors qu'elle était toute jeune fille. D'autant plus que le beau et mystérieux capitaine de l'équipe lui fait les yeux doux, alors qu'elle attend tout sauf une relation sérieuse. Cette confrontation à un passé douloureux qu'elle a fui lui permettra-t-elle de faire la paix avec les fantômes de son passé et d'ouvrir son coeur ?