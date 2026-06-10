Billie et Blue

Billie trouve auprès de sa jument Blue un refuge et une liberté que rien d'autre ne lui offre. Quand la vie bascule et que les repères vacillent, ce lien unique devient son ancre pour tenir bon et continuer d'avancer. A travers cette histoire pleine de sensibilité, Chantale D'Amours explore avec justesse les thèmes de la résilience, de l'amitié et de la force des liens qui nous aident à grandir. Un roman lumineux où l'émotion se mêle à l'espoir, porté par des personnages profondément humains et une relation bouleversante entre une jeune fille et son cheval.