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#Bande dessinée jeunesse

Billie et Blue

Chantale d' Amours, Chantale D'Amours

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Billie trouve auprès de sa jument Blue un refuge et une liberté que rien d'autre ne lui offre. Quand la vie bascule et que les repères vacillent, ce lien unique devient son ancre pour tenir bon et continuer d'avancer. A travers cette histoire pleine de sensibilité, Chantale D'Amours explore avec justesse les thèmes de la résilience, de l'amitié et de la force des liens qui nous aident à grandir. Un roman lumineux où l'émotion se mêle à l'espoir, porté par des personnages profondément humains et une relation bouleversante entre une jeune fille et son cheval.

Par Chantale d' Amours, Chantale D'Amours
Chez Kennes

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Auteur

Chantale d' Amours, Chantale D'Amours

Editeur

Kennes

Genre

Equitation

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Billie et Blue

Chantale d' Amours, Chantale D'Amours

Paru le 10/06/2026

208 pages

Kennes

14,90 €

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