Depuis toujours, nous faisons carrière dans le milieu du journalisme culturel. Ce cadre nous a permis de réaliser au fil des années des entrevues et des rencontres parfois passionnantes ou inusitées, quelquefois embarrassantes ou amusantes, auprès d'une multitude de personnalités. Suivez-nous dans les coulisses du showbiz et découvrez par la même occasion le passionnant métier de journaliste artistique grâce auquel vous serez témoin de situations improbables, cocasses ou inattendues, en même temps que vous seront révélées des confidences à la fois émouvantes, renversantes ou franchement drôles. Les pages de ce livre regorgent de souvenirs de toutes sortes, tantôt riches en émotions, tantôt marquées par des rebondissements étonnants. De Céline Dion à Michel Barrette en passant par Gilbert Bécaud, Yvon Deschamps, Guylaine Tremblay, Marcel Béliveau, Luce Dufault, Charles Aznavour, Paul Houde, Janette Bertrand, Jean-Pierre Ferland, Rémy Girard, Pierre Marcotte, Ginette Reno, Michel Louvain, Patrick Norman et bien d'autres, vous vous délecterez à la lecture de nos histoires et anecdotes inédites.