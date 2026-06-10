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Dans les coulisses du Showbiz

Michèle Lemieux, Daniel Daignault

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Depuis toujours, nous faisons carrière dans le milieu du journalisme culturel. Ce cadre nous a permis de réaliser au fil des années des entrevues et des rencontres parfois passionnantes ou inusitées, quelquefois embarrassantes ou amusantes, auprès d'une multitude de personnalités. Suivez-nous dans les coulisses du showbiz et découvrez par la même occasion le passionnant métier de journaliste artistique grâce auquel vous serez témoin de situations improbables, cocasses ou inattendues, en même temps que vous seront révélées des confidences à la fois émouvantes, renversantes ou franchement drôles. Les pages de ce livre regorgent de souvenirs de toutes sortes, tantôt riches en émotions, tantôt marquées par des rebondissements étonnants. De Céline Dion à Michel Barrette en passant par Gilbert Bécaud, Yvon Deschamps, Guylaine Tremblay, Marcel Béliveau, Luce Dufault, Charles Aznavour, Paul Houde, Janette Bertrand, Jean-Pierre Ferland, Rémy Girard, Pierre Marcotte, Ginette Reno, Michel Louvain, Patrick Norman et bien d'autres, vous vous délecterez à la lecture de nos histoires et anecdotes inédites.

Par Michèle Lemieux, Daniel Daignault
Chez Performance Edition

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Auteur

Michèle Lemieux, Daniel Daignault

Editeur

Performance Edition

Genre

Histoire du cinéma

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Dans les coulisses du Showbiz

Michèle Lemieux, Daniel Daignault

Paru le 10/06/2026

206 pages

Performance Edition

18,00 €

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Scannez le code barre 9782925524519
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