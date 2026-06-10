Après Toxic 1 et 2, découvrez Noxious, le final tant attendu de la dark romance phénomène ! Cette dark romance est réservée à un public adulte et averti. Mentir au diable pourrait vous confronter au pire des destins... Lorsqu'un drame anéantit l'existence d'Ana et sa famille, elle perd tout. Sa liberté, son identité, son avenir. Désormais prisonnière d'un réseau qui la broie jour après jour, Ana ne vit plus que pour une chose : survivre et retrouver son petit frère avant qu'il soit trop tard. Alors, lorsque l'occasion de s'échapper se présente, elle la saisit sans hésiter. Mais sa fuite la précipite dans les griffes de Dimitri Ivankov, parrain impitoyable de la mafia russe, qui ne laisse aucune échappatoire à ceux qu'il traque. Ignorant son statut au sein de l'organisation, Ana croit voir en lui une planche de salut et lui ment pour éviter une condamnation à mort. Mais quand Ana découvre la véritable identité de Dimitri, elle comprend trop tard la gravité de son erreur... et le prix que le parrain de la mafia risque de lui faire payer si la vérité éclate.