Le yoga agit sur l'esprit, soutient l'équilibre émotionnel et invite à une meilleure écoute de soi. Il n'est jamais le même d'une personne à l'autre et prend la forme de ce dont le corps, l'esprit et les émotions ont besoin à l'instant présent. Ce livre vous invite à explorer un yoga accessible et bienveillant, adapté à votre rythme et à vos besoins. Que vous souhaitiez prendre soin de votre corps, de votre santé mentale ou mieux accueillir vos émotions, vous trouverez ici 21 séquences prêtes à l'emploi (pour mieux dormir, améliorer votre ancrage, retrouver de l'énergie, cultiver la joie...) ainsi que plus de 70 postures illustrées et détaillées. Pensé comme un véritable compagnon, cet ouvrage s'adapte à vous - et non l'inverse ! Choisissez la séquence qui correspond le mieux à votre état du moment et laissez-vous guider. Chaque posture est expliquée avec ses bénéfices, ses variantes et ses précautions, afin de pratiquer en toute sécurité. Des exercices de respiration et des rituels simples viennent compléter les pratiques pour cultiver équilibre et sérénité au quotidien. Respirez, bougez, ressentez : le yoga qui vous ressemble commence ici !