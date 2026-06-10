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Encyclopédie Egyptienne

Nadia Smahi

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L'Encyclopédie Egyptienne propose une lecture approfondie de l'Egypte ancienne à travers ses temples, ses rites, ses hiéroglyphes et ses grandes lois d'équilibre. Organisé en cinq grands cercles thématiques, l'ouvrage explore la cosmologie égyptienne, la science du Verbe, la fonction des noms, l'architecture sacrée, les passages initiatiques et le rôle du Féminin transmetteur. Pensé comme un ouvrage de référence, il se consulte autant qu'il se lit et offre une vision structurée de l'Egypte comme architecture vivante du sens, de la transmission et de la relation entre l'humain, la Terre et le cosmos.

Par Nadia Smahi
Chez Eyah'Naï

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Auteur

Nadia Smahi

Editeur

Eyah'Naï

Genre

Art égyptien

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Encyclopédie Egyptienne

Nadia Smahi

Paru le 10/06/2026

Eyah'Naï

40,00 €

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Scannez le code barre 9782488676199
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