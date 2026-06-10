Cette collection documentaire pour les petits développe des encyclopédies complètes et accessibles. Elle est une référence d'images, tant pour les parents et leurs enfants que pour les enseignants. A travers quatre grandes parties, intitulées "Bienvenue en Provence" , "Entre fleuves et mer" , "Entre montagnes et collines" et "De grandes villes et de petits villages" , l'enfant découvre les mots qui se rapportent à la Provence. En quatre parties La première nous invite à découvrir la Provence et la Côte d'Azur : leur géographie, leur histoire, leur gastronomie... La deuxième nous entraîne le long des cours d'eau, jusqu'à la Camargue, et à la Méditerranée. La troisième nous promène à travers forêts, champs et garrigue, des hautes montagnes alpines aux collines du Luberon et des Alpilles, à la découverte de paysages singuliers et des animaux qui les peuplent. La quatrième nous fait visiter les villes provençales, depuis les grands ports jusqu'aux places ombragées des petits villages. Des images didactiques et riches Les illustrations, simples et dynamiques, en grandes scènes ou en vignettes, invitent le lecteur à se plonger dans les paysages provençaux, à explorer l'image pour y repérer, chaque fois, de nouveaux détails et de nouvelles informations. Des questions à hauteur d'enfant Sur chaque double page, un bandeau interpelle la curiosité du lecteur en se focalisant sur une question suscitée par la thématique principale. Une question proche des interrogations de l'enfant, traitée avec humour et dynamisme. Un vrai bonus pédagogique ! Des pages de jeux Une double page d'autoévaluation, à la fin de chacune des parties, permet de valoriser l'apprentissage et l'analyse de l'enfant.