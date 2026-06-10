Quel requin nage le plus vite pour chasser ? Qui nage le plus profond ? Lequel a les plus longues dents ? Découvrez les réponses à ces questions sur les requins dans les "Mes docs à coller - Défis nature junior" , en partenariat avec la marque de jeux de société Bioviva ! Les records des requins, et des pages pour approfondir ses connaissances Sur les pages consacrées aux records, l'enfant colle des autocollants pour établir des podiums entre les requins : ceux qui nagent le plus vite pour chasser, ceux qui nagent le plus en profondeur, et ceux qui ont les plus longues dents. On y apprend que, comme de nombreux requins, le requin à pointes noires est obligé de nager pour respirer, et que le requin-baleine a des milliers de petites dents, qu'il n'utilise pas pour manger. Sur les pages focus, l'enfant complète les photos avec ses autocollants, avec les requins ou les éléments manquants du paysage ! On y découvre notamment que les ampoules de Lorenzini, sur le nez du grand requin blanc, l'aident à repérer ses proies, et que le grand requin-marteau peut parcourir plus de mille deux cents kilomètres en deux mois. Un documentaire avec des photos pour apprendre en s'amusant C'est le retour des documentaires avec des photos aux éditions Milan ! Branchies, banc de requins, bouche du requin-marteau, jeune roussette... L'enfant a plus d'une trentaine d'autocollants à replacer sur des photos de requins de qualité, pour apprendre et développer sa motricité. Pour faire découvrir la nature aux petits lecteurs sous un angle qu'ils apprécient particulièrement. Une fabrication européenne, avec du papier issu de forêts gérées durablement, le tout à petit prix !