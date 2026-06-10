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#Roman francophone

La Vie invaincue

Edith Soonckindt, Elodie Haslé

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De nos jours, des entreprises exploitent les progrès de l'IA et les données numériques des disparus afin d'élaborer des agents conversationnels (deadbots). Elles proposent ainsi aux endeuillés de les consoler, à travers des discussions avec ces programmes informatiques. Indifférent au danger consistant à accorder un pouvoir de réparation à la machine, Fabien crée et commercialise des avatars de défunts, en chair et en os. Amer d'avoir grandi sans père et usé par sa santé défaillante, le chef d'entreprise entraîne dans son projet son ex-femme Eline, mère de ses enfants, entravant ainsi sa relation débutante avec Aymeric. Marionnettiste virtuel détenteur de secrets, Fabien finira par confronter la jeune femme à un choix crucial concernant son nouveau compagnon.

Par Edith Soonckindt, Elodie Haslé
Chez Edern Editions

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Auteur

Edith Soonckindt, Elodie Haslé

Editeur

Edern Editions

Genre

Littérature française

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La Vie invaincue

Edith Soonckindt, Elodie Haslé

Paru le 10/06/2026

176 pages

Edern Editions

21,00 €

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Scannez le code barre 9782390754848
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