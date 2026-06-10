Mettez votre coeur au large

Des lecteurs d'aujourd'hui sont parfois arrêtés par la langue de François de Sales. Elle porte, en effet, la marque de son siècle. Il y a cependant une langue que comprennent les hommes de tous les temps et de tous les pays : la langue du coeur. Or, c'est la première langue de François de Sales. Son message est celui que réaffirme le concile Vatican II : la sainteté est pour tous. François Corrignan propose ici les étapes du chemin à l'écoute de celui qui a été appelé "le plus humain de tous les saints" . En suivant les conseils de François de Sales, chacun peut se mettre en route avec un coeur confiant et paisible. Cet ouvrage est donc un guide qui, au-delà de la découverte de la spiritualité salésienne, propose un chemin sûr pour la vie chrétienne. François Corrignan était prêtre du diocèse de Vannes. Ancien directeur du séminaire des jeunes à Sainte-Anne-d'Auray, prêtre en paroisse, il était responsable spirituel de la Société Saint François de Sales et était assistant général de l'Ordre de la Visitation.