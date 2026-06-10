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Méditerranée, mer des surprises

Paul Morand

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Marseille, Barcelone, San Remo, Tanger la Blanche, Chio l'île aride aux montagnes cassées... Telles sont quelques-unes des étapes de l'inoubliable voyage autour de la Méditerranée que nous propose Paul Morand. Au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et de l'Orient, les temples grecs voisinent avec les mosaïques byzantines, les mosquées avec les églises baroques. Entre cultures mêlées et paysages contrastés, l'auteur fait revivre avec charme et nostalgie un monde disparu, celui des ports animés et d'une Riviera encore préservée. Paul Morand (1888-1976) est un écrivain et diplomate français. Ses nombreux voyages ont inspiré une grande partie de son oeuvre.

Par Paul Morand
Chez Litos

|

Auteur

Paul Morand

Editeur

Litos

Genre

Littérature française

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Méditerranée, mer des surprises

Paul Morand

Paru le 10/06/2026

180 pages

Litos

6,90 €

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