Il y a quelque chose de pourri au royaume de France. L'abstention bat des records, la croyance en un projet politique commun se détériore, la fracture sociale s'aggrave. Heureusement, Jean-Claude Navarre, président de la République fraîchement élu, a un plan pour redresser la situation : fonder une religion d'Etat afin de rassembler les citoyens et atteindre l'unité. Fantaisie politique traversée de personnages hauts en couleur, Navarre met en scène les déboires d'un monde au bord de la déroute. Tanguy Pastureau, sous le vernis de la satire d'anticipation, brosse le portrait tendre et railleur de nos institutions à l'heure du tout-média et du clientélisme. Tanguy Pastureau est humoriste et auteur. Il partage sa vie entre ses activités dans les médias, ses spectacles et l'écriture de romans.