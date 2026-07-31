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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026

Bloc de competences 2 : administration des copro et de l'habitat social bts professions immobilieres

Valérie Barruet, Jérôme Georgel

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A travers une maquette attrayante en couleurs, cette actualisation qui prend en compte la réglementation jusqu'en avril 2026, présente 12 cas pratiques couvrant la présentation de la copropriété, les enjeux autour du contrat de syndic et, pour toute copropriété, le processus de décision en assemblée générale, la gestion administrative et comptable, la gestion du personnel et la gestion du contentieux. Des cas pratiques autour de l'accès au logement social sont également proposés. Les situations professionnelles comportent un contexte, des missions, un dossier documentaire et un quiz interactif. Des fiches repères synthétiques illustrées constituent un support efficace de mémorisation pour l'étudiant.

Par Valérie Barruet, Jérôme Georgel
Chez Fontaine Picard

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Auteur

Valérie Barruet, Jérôme Georgel

Editeur

Fontaine Picard

Genre

BTS

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Bloc de competences 2 : administration des copro et de l'habitat social bts professions immobilieres

Valérie Barruet, Jérôme Georgel

Paru le 24/06/2026

256 pages

Fontaine Picard

26,50 €

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