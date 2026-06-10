Anthelme croit en la magie des livres qu'il dévore. Etudiant désabusé et sans attaches, il décide de vivre en ermite et de s'offrir un destin à la mesure de ses rêves. Sur son chemin, il découvre une étrange forêt d'arbres écarlates, qu'il ne quitte plus que pour se ravitailler en romans dans la bibliothèque la plus proche. Un jour, au hasard des étagères, il tombe sur un ouvrage qui semble décrire les particularités du lieu où il s'est installé. Il comprend alors que le moment est venu pour lui de percer les secrets de son refuge. Mais lorsque le maître de la Sylve Rouge, beau comme la mort et avide de sang, l'invite dans son donjon pour lui conter l'ensorcelante légende de la princesse Apostasie, comment différencier le rêve du cauchemar ? Roman d'atmosphère et d'abîme, Apostasie est une plongée hypnotique dans un monde où la poésie flirte avec l'horreur, et où la quête de l'absolu mène inexorablement à la perte de soi. Vincent Tassy est un auteur français contemporain dont l'oeuvre se distingue par une écriture profondément poétique, sensuelle et sombre. A la croisée du fantastique, du romantisme noir et de l'horreur, il explore les territoires de l'âme, du désir et de la dissolution de l'identité. Avec Apostasie, Vincent Tassy signe une oeuvre marquante de la littérature de l'imaginaire francophone, un texte à la fois envoûtant et dérangeant, qui interroge notre rapport à la beauté, à la solitude et à l'absolu. Cette intégrale contient les romans Apostasie, Loin de lui le soleil et la nouvelle "Une Clairière de glace" .