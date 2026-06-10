Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Apostasie

Vincent Tassy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Anthelme croit en la magie des livres qu'il dévore. Etudiant désabusé et sans attaches, il décide de vivre en ermite et de s'offrir un destin à la mesure de ses rêves. Sur son chemin, il découvre une étrange forêt d'arbres écarlates, qu'il ne quitte plus que pour se ravitailler en romans dans la bibliothèque la plus proche. Un jour, au hasard des étagères, il tombe sur un ouvrage qui semble décrire les particularités du lieu où il s'est installé. Il comprend alors que le moment est venu pour lui de percer les secrets de son refuge. Mais lorsque le maître de la Sylve Rouge, beau comme la mort et avide de sang, l'invite dans son donjon pour lui conter l'ensorcelante légende de la princesse Apostasie, comment différencier le rêve du cauchemar ? Roman d'atmosphère et d'abîme, Apostasie est une plongée hypnotique dans un monde où la poésie flirte avec l'horreur, et où la quête de l'absolu mène inexorablement à la perte de soi. Vincent Tassy est un auteur français contemporain dont l'oeuvre se distingue par une écriture profondément poétique, sensuelle et sombre. A la croisée du fantastique, du romantisme noir et de l'horreur, il explore les territoires de l'âme, du désir et de la dissolution de l'identité. Avec Apostasie, Vincent Tassy signe une oeuvre marquante de la littérature de l'imaginaire francophone, un texte à la fois envoûtant et dérangeant, qui interroge notre rapport à la beauté, à la solitude et à l'absolu. Cette intégrale contient les romans Apostasie, Loin de lui le soleil et la nouvelle "Une Clairière de glace" .

Par Vincent Tassy
Chez Mnémos éditions

|

Auteur

Vincent Tassy

Editeur

Mnémos éditions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apostasie par Vincent Tassy

Commenter ce livre

 

Apostasie

Vincent Tassy

Paru le 10/06/2026

416 pages

Mnémos éditions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382672679
9782382672679
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.