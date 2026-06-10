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Egéries Sixties

Fabrice Gaignault

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Marianne Faithfull, Nico, Anita Pallenberg, Amanda Lear, Zouzou, Pattie Boyd, Tina Aumont et d'autres... Des femmes libres, belles, extravagantes et talentueuses qui, de Londres à Paris, influencèrent profondément leurs amants : Brian Jones, Keith Richards, Eric Clapton, Mick Jagger, David Bowie... Peindre l'existence de ces égéries touche-à-tout, c'est remonter le fil qui relie la mode de Carnaby Street à celle du boulevard Saint-Germain. C'est s'inviter à des fêtes hallucinantes des deux côtés de la Manche. C'est entrevoir ce qui rapproche le monde des Rolling Stones de l'univers de Philippe Garrel. C'est ressusciter les figures légendaires de Donald Cammel, dont l'appartement de Montparnasse fut le haut-lieu de l'axe Paris-Londres, et de Talitha Getty, dont le palais de Marrakech fut le théâtre d'orgies mémorables. Entre rock'n'roll et Nouvelle Vague, liberté sexuelle et poudre blanche, ces égéries incarnent pour toujours les sixties flamboyantes. Mêlant récit personnel et gonzo journalisme, Fabrice Gaignault leur rend hommage dans ce livre déjà culte. Fabrice Gaignault est l'auteur d'une douzaine d'ouvrages dont une suite consacrée à quelques figures maudites de la musique populaire : Claudine Longet, Vince Taylor, Bobby Beausoleil. On lui doit aussi un Dictionnaire de Littérature à l'Usage des Snobs et deux romans très remarqués, L'Eau noire et La vie la plus douce.

Par Fabrice Gaignault
Chez Nouveau monde Editions

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Auteur

Fabrice Gaignault

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Rock

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Egéries Sixties

Fabrice Gaignault

Paru le 10/06/2026

384 pages

Nouveau monde Editions

10,90 €

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Scannez le code barre 9782380948417
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