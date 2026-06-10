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#Roman francophone

Reckless Game

Elena May

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Jordane travaille comme serveuse à l'hôtel Imperiale. Elle n'a jamais souhaité ce job ni cette vie compliquée, mais depuis la mort de leur père, elle élève seule sa petite soeur Alessia. Elle se bat chaque jour pour garder la tête hors de l'eau. Le jour où Francesco Cardinale, le nouveau propriétaire, fait irruption dans sa vie, leur rencontre tourne au face-à-face explosif. Entre eux, l'attirance est immédiate, violente, et surtout interdite. Lui, le milliardaire au charme presque cruel. Elle, la jeune femme au passé lourd et au caractère bien trempé. Mais c'est un jeu dangereux. L'écart d'âge, la hiérarchie, l'interdit forment un piège dont ils ne savent s'ils sortiront indemnes. Et parfois, les règles sont faites pour être brisées, mais à quel prix ? Histoire intégrale.

Par Elena May
Chez Shingfoo

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Auteur

Elena May

Editeur

Shingfoo

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Reckless Game

Elena May

Paru le 10/06/2026

432 pages

Shingfoo

17,00 €

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Scannez le code barre 9782379874154
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