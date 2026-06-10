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#Roman francophone

Jeux imprudents

Emma Green

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L'amour n'est pas un jeu. Sauf pour eux. "A 17 ans, je fuis l'enfer, ma famille d'accueil et le désert du Nevada pour venir retrouver Harry Quinn sur son île paradisiaque. Harry, mon amour d'enfance. Ma plus grande trahison. Petits, on a traversé le pire, ensemble. Maintenant majeur et devenu le roi de la fac de Key West, il s'est reconstruit sans moi : il avait pourtant juré de ne jamais m'abandonner. Comment a-t-il pu briser notre pacte ? Et je deviens quoi, moi, dans tout ça ? Moi qui lui rappelle cette vie d'avant qu'il veut tant oublier. J'ai tout à perdre, Harry y compris. Mais si je dois jouer ma vie, ce ne sera pas sans lui".

Par Emma Green
Chez Editions ESI

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Auteur

Emma Green

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

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Jeux imprudents

Emma Green

Paru le 10/06/2026

608 pages

Editions ESI

8,90 €

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Scannez le code barre 9782371268135
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