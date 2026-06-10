Jeux imprudents

L'amour n'est pas un jeu. Sauf pour eux. "A 17 ans, je fuis l'enfer, ma famille d'accueil et le désert du Nevada pour venir retrouver Harry Quinn sur son île paradisiaque. Harry, mon amour d'enfance. Ma plus grande trahison. Petits, on a traversé le pire, ensemble. Maintenant majeur et devenu le roi de la fac de Key West, il s'est reconstruit sans moi : il avait pourtant juré de ne jamais m'abandonner. Comment a-t-il pu briser notre pacte ? Et je deviens quoi, moi, dans tout ça ? Moi qui lui rappelle cette vie d'avant qu'il veut tant oublier. J'ai tout à perdre, Harry y compris. Mais si je dois jouer ma vie, ce ne sera pas sans lui".