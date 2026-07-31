Bloc de competences 1 - conduite du projet immo du client en vente et/ou en location bts prof. immob

Cette actualisation 2026 tient compte des évolutions de la règlementation jusqu'en avril 2026. Cet ouvrage détachable, propose 12 "cas pratiques" liés à la transaction-vente, à la transaction-locative et à la gestion locative, dans un contexte professionnel d'agences immobilières. Les missions à mener correspondent à des mises en situation adaptées au nouveau référentiel et extraites de la réalité professionnelle. Les fiches repères proposées aux étudiants via des QR Codes synthétisent l'essentiel à comprendre ou à retenir, à partir de thèmes précis et variés liés au domaine de la transaction immobilière et de la gestion locative.