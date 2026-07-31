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Bloc de competences 1 - conduite du projet immo du client en vente et/ou en location bts prof. immob

Stéphane Derocles, Florence Vernet

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Cette actualisation 2026 tient compte des évolutions de la règlementation jusqu'en avril 2026. Cet ouvrage détachable, propose 12 "cas pratiques" liés à la transaction-vente, à la transaction-locative et à la gestion locative, dans un contexte professionnel d'agences immobilières. Les missions à mener correspondent à des mises en situation adaptées au nouveau référentiel et extraites de la réalité professionnelle. Les fiches repères proposées aux étudiants via des QR Codes synthétisent l'essentiel à comprendre ou à retenir, à partir de thèmes précis et variés liés au domaine de la transaction immobilière et de la gestion locative.

Par Stéphane Derocles, Florence Vernet
Chez Fontaine Picard

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Auteur

Stéphane Derocles, Florence Vernet

Editeur

Fontaine Picard

Genre

BTS

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Bloc de competences 1 - conduite du projet immo du client en vente et/ou en location bts prof. immob

Stéphane Derocles, Florence Vernet

Paru le 24/06/2026

240 pages

Fontaine Picard

26,50 €

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