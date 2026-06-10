Là-haut recettes des montagnes sucrées

Agathe et Momo aux fourneaux ! Les recettes de la montagne Avec Agathe et Momo, prépare-toi à enfiler ton tablier et à devenir un vrai petit chef ! Pas besoin d'être grand pour cuisiner : ces deux petits gourmands t'emmènent dans un univers plein de saveurs, de rires et de découvertes. Comme dans les autres aventures d'Agathe et Momo, nos deux complices accompagnent le lecteur tout au long des pages. Curieux, espiègles et toujours enthousiastes, ils commentent les scènes avec les mots et l'humour d'un enfant à partir de 6 ans, rendant la lecture à la fois vivante et accessible. Grâce à de belles photos, de jolies illustrations et des textes simples, ce livre invite petits et grands à découvrir comment transformer les produits de la montagne en savoureuses recettes sucrées. Une belle façon d'éveiller les enfants au plaisir de cuisiner, de comprendre d'où viennent les aliments et de partager un moment convivial autour de la table. Un ouvrage à la fois ludique, gourmand et éducatif, qui allie imagination, apprentissage et bonne humeur - pour donner envie à toute la famille de passer aux fourneaux !