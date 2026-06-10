La montagne a magnifié le cyclisme lui imposant des épopées indicibles, que seule la légende raconte. Si le premier col escaladé par le Tour de France a été le Ballon d'Alsace en 1905, c'est bien sur les pentes du col de Porte, en Chartreuse, que deux ans plus tard la course s'attaque aux Alpes ou plutôt, arrête d'éviter les massifs montagneux. Une décision qui fera dire à Octave Lapize, vainqueur de l'épreuve en 1910 : " vous êtes des criminels, on ne demande pas à des hommes de faire un effort pareil". Avec ses quatre massifs, l'Isère est devenu l'emblème du cyclisme, le terrain d'expression des meilleurs grimpeurs avec en tête de pont, son Maracanã : la montée de l'Alpe d'Huez. Ce mythe aux virages numérotés dédiés aux vainqueurs avenue du Rif Nel, 1 100 mètres plus haut que la plaine du Bourg-d'Oisans, n'est pourtant que l'arbre cachant une dense forêt de cols et routes de montagnes, petits paradis pour jouer du dérailleur et découvrir un territoire aussi riche que surprenant. Etapes vous invite à vous imprégner de la culture du vélo en Isère, selon la phrase, certes exclusive, de Michel Audiard, voulant que "les gens qui n'aiment pas le vélo nous ennuient, même quand ils n'en parlent pas". Pas faux, non ?