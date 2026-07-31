Apprendre dehors maternelle TPS - PS - MS - GS

Des séances clés en main inscrites dans une vraie logique d'apprentissage pour se lancer dans la classe dehors de manière ponctuelle ou régulière en restant dans les programmes. Des liens dehors/dedans avec des prolongements et des projets à réaliser en classe suite aux expériences vécues dehors. Une approche sensible qui amène les élèves à s'émerveiller, à se questionner, à expérimenter et à bouger dans la nature. Des albums de jeunesse riches et variés conçus spécialement en lien avec les thématiques étudiées.