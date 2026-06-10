Brindille Intégrale

" Qui es-tu, jolie créature ? " Une jeune femme se réveille dans un village du petit peuple. Elle ne se souvient de rien, ni de son nom, ni de comment elle est arrivée ici. Alors qu'elle tente de retrouver la mémoire et découvre les habitants de ce monde, elle s'éveille peu à peu à des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas. Est-elle une fée ? Une jeune fille ordinaire ? Une sorcière ? Les réponses à toutes ces questions se situent sans doute dans cette mystérieuse forêt qui entoure le village. Trouvera-t-elle le courage de se rendre là où personne n'a le droit d'aller ? Une aventure féérique et le parcours initiatique d'une jeune héroïne dans sa quête d'identité à retrouver pour la première fois en poche.