Le Guide pratique du Maître iParcours maths CE2 édition 2026 est un guide pédagogique destiné à l'enseignant. Il vient en complément du Cahier-manuel iParcours Maths CE2 édition 2026, et est conforme aux programmes de 2024. Il propose une méthode complète, synthétique et clé en main, permettant à l'enseignant de mettre en pratique chacune des 44 séquences du Cahier-manuel iParcours maths CE2 édition 2026 : progressions, objectifs, guide des séances, différenciation, etc. S'appuyant sur une pédagogie active et explicite, une place importante est accordée à la manipulation, à la verbalisation et à l'institutionnalisation. Ainsi, de nombreuses activités interactives et ludiques de manipulation sont proposées avec le logiciel Mon Labo des Maths iParcours Cycle 2, offert avec ce guide.