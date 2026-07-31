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Maths CE2

Katia Hache, Sébastien Hache

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Le Guide pratique du Maître iParcours maths CE2 édition 2026 est un guide pédagogique destiné à l'enseignant. Il vient en complément du Cahier-manuel iParcours Maths CE2 édition 2026, et est conforme aux programmes de 2024. Il propose une méthode complète, synthétique et clé en main, permettant à l'enseignant de mettre en pratique chacune des 44 séquences du Cahier-manuel iParcours maths CE2 édition 2026 : progressions, objectifs, guide des séances, différenciation, etc. S'appuyant sur une pédagogie active et explicite, une place importante est accordée à la manipulation, à la verbalisation et à l'institutionnalisation. Ainsi, de nombreuses activités interactives et ludiques de manipulation sont proposées avec le logiciel Mon Labo des Maths iParcours Cycle 2, offert avec ce guide.

Par Katia Hache, Sébastien Hache
Chez Generation 5

|

Auteur

Katia Hache, Sébastien Hache

Editeur

Generation 5

Genre

Mathématiques CE2

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Maths CE2

Katia Hache, Sébastien Hache

Paru le 16/07/2026

200 pages

Generation 5

26,50 €

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