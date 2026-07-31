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Vocabulaire CM1 Dyna-Voc

Françoise Clairet, Camille Jullien, Emilie Martin

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- Un grand thème par période. En CE1 : les vacances, la cuisine, les saisons, la nature et les émotions. En CE2 : le corps, la magie, la ville, les sports et le voyage. En CM1 : l'océan, l'imaginaire, le théâtre, l'espace et les arts visuels. - Dans chaque thème, un travail approfondi sur 3 corpus (3 sous-thèmes) : découverte et collecte de mots, classement et catégorisation, production d'écrits courts. - A la fin de chaque thème, le vocabulaire de la période est rebrassé à travers la production d'un écrit long. - A la fin du cahier, des pages pour créer son propre répertoire de mots. Toutes les explications de mise en oeuvre à partir d'une séquence type. Des tableaux de classement et catégorisation vierges, des fleurs lexicales vierges... Une fiche de rédaction pour chaque production d'écrit long, pour guider les élèves. En plus : les ressources à télécharger (gratuitement).

Par Françoise Clairet, Camille Jullien, Emilie Martin
Chez Hachette

|

Auteur

Françoise Clairet, Camille Jullien, Emilie Martin

Editeur

Hachette

Genre

Français CM1

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Vocabulaire CM1 Dyna-Voc

Françoise Clairet, Camille Jullien, Emilie Martin

Paru le 28/08/2026

96 pages

Hachette

6,80 €

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Scannez le code barre 9782017316695
9782017316695
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