Vocabulaire CM1 Dyna-Voc

- Un grand thème par période. En CE1 : les vacances, la cuisine, les saisons, la nature et les émotions. En CE2 : le corps, la magie, la ville, les sports et le voyage. En CM1 : l'océan, l'imaginaire, le théâtre, l'espace et les arts visuels. - Dans chaque thème, un travail approfondi sur 3 corpus (3 sous-thèmes) : découverte et collecte de mots, classement et catégorisation, production d'écrits courts. - A la fin de chaque thème, le vocabulaire de la période est rebrassé à travers la production d'un écrit long. - A la fin du cahier, des pages pour créer son propre répertoire de mots. Toutes les explications de mise en oeuvre à partir d'une séquence type. Des tableaux de classement et catégorisation vierges, des fleurs lexicales vierges... Une fiche de rédaction pour chaque production d'écrit long, pour guider les élèves. En plus : les ressources à télécharger (gratuitement).