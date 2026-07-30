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#Beaux livres

Bonnard

Serrano Veronique, Véronique Serrano

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L'Atelier au mimosa est très certainement l'un des tableaux les plus célèbres de Pierre Bonnard et, sans conteste, un chef-d'oeuvre sur lequel de nombreux historiens ont écrit. Toutefois, la peinture est vivante dans le regard de chaque époque, et ce merveilleux tableau aura toujours quelque chose de nouveau à nous apprendre. C'est déjà le cas, en retraçant son histoire et en la replaçant dans le processus créatif de l'artiste, grâce aux nouvelles recherches menées par Véronique Serrano et aux documents d'archives. Il manquait toutefois le regard d'un autre peintre. Roberto Mangú Quesada nous révèle ainsi ce qu'il voit dans la force symbolique des images produites par Bonnard hier, aujourd'hui et certainement demain.

Par Serrano Veronique, Véronique Serrano
Chez Silvana Editoriale

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Auteur

Serrano Veronique, Véronique Serrano

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Monographies

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Bonnard

Serrano Veronique, Véronique Serrano

Paru le 30/07/2026

62 pages

Silvana Editoriale

25,00 €

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