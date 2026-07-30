Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Amedée Couder, dessinateur pour étoffes

Jean-François Luneau, Luneau Jean-francois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'exposition Amédée Couder, dessinateur pour étoffes. Aux sources du design textile au 19e siècle est consacrée au travail de dessinateur d'Amédée Couder (1800-1864) pour les manufactures d'impression textile et notamment pour celle de Jouy au début du XIXe siècle. A l'aune de l'essor industriel de la France, l'artiste est ainsi connu pour avoir transposé les motifs tissés de palmettes et boteh des châles cachemire, très à la mode au XIXe siècle, pour l'impression sur étoffes. Il fonde aussi un cabinet de création de motifs destinés à l'industrie et aux manufactures textiles et décoratives, où travaillent de nombreux artistes. Amédée Couder peut être considéré comme un des premiers designers de motifs travaillant dans un studio indépendant et vendant ses services aux fabricants. Il endosse ainsi un rôle majeur dans l'histoire des arts décoratifs laissant derrière lui un grand héritage, qui fait encore écho aujourd'hui dans le monde du design textile et de la création ornementale. A travers la présentation de plus de 50 oeuvres textiles, graphiques et techniques ainsi que de documents d'archives, l'exposition met en regard le travail de Couder avec celui des autres dessinateurs industriels contemporains et montre les relations que l'ensemble de ces artistes entretenaient avec les manufactures d'impressions textiles parisiennes du XIXe siècle. Christophe-Philippe Oberkampf, fondateur de la Manufacture de Jouy-en-Josas, a assis la réputation de sa fabrique sur la richesse, la diversité et la qualité des motifs de ses toiles dites " Toiles de Jouy ". Il a porté une attention constante à la créativité des dessins imprimés sur étoffes s'entourant des meilleurs dessinateurs et artistes. Dans cet esprit, le Musée de la Toile de Jouy s'attache à valoriser le design textile et son histoire sous toutes ses formes à travers un cycle d'expositions patrimoniales débuté en 2023. Présenter le travail d'Amédée Couder pour l'impression sur étoffes au sein d'une exposition monographique d'envergure s'inscrit dans cette dynamique.

Par Jean-François Luneau, Luneau Jean-francois
Chez Silvana Editoriale

|

Auteur

Jean-François Luneau, Luneau Jean-francois

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Histoire de la mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Amedée Couder, dessinateur pour étoffes par Jean-François Luneau, Luneau Jean-francois

Commenter ce livre

 

Amedée Couder, dessinateur pour étoffes

Jean-François Luneau, Luneau Jean-francois

Paru le 30/07/2026

120 pages

Silvana Editoriale

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788836664665
9788836664665
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Avec L'Odyssée de Nolan, la guerre de Troie reprend
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.