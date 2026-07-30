Amedée Couder, dessinateur pour étoffes

L'exposition Amédée Couder, dessinateur pour étoffes. Aux sources du design textile au 19e siècle est consacrée au travail de dessinateur d'Amédée Couder (1800-1864) pour les manufactures d'impression textile et notamment pour celle de Jouy au début du XIXe siècle. A l'aune de l'essor industriel de la France, l'artiste est ainsi connu pour avoir transposé les motifs tissés de palmettes et boteh des châles cachemire, très à la mode au XIXe siècle, pour l'impression sur étoffes. Il fonde aussi un cabinet de création de motifs destinés à l'industrie et aux manufactures textiles et décoratives, où travaillent de nombreux artistes. Amédée Couder peut être considéré comme un des premiers designers de motifs travaillant dans un studio indépendant et vendant ses services aux fabricants. Il endosse ainsi un rôle majeur dans l'histoire des arts décoratifs laissant derrière lui un grand héritage, qui fait encore écho aujourd'hui dans le monde du design textile et de la création ornementale. A travers la présentation de plus de 50 oeuvres textiles, graphiques et techniques ainsi que de documents d'archives, l'exposition met en regard le travail de Couder avec celui des autres dessinateurs industriels contemporains et montre les relations que l'ensemble de ces artistes entretenaient avec les manufactures d'impressions textiles parisiennes du XIXe siècle. Christophe-Philippe Oberkampf, fondateur de la Manufacture de Jouy-en-Josas, a assis la réputation de sa fabrique sur la richesse, la diversité et la qualité des motifs de ses toiles dites " Toiles de Jouy ". Il a porté une attention constante à la créativité des dessins imprimés sur étoffes s'entourant des meilleurs dessinateurs et artistes. Dans cet esprit, le Musée de la Toile de Jouy s'attache à valoriser le design textile et son histoire sous toutes ses formes à travers un cycle d'expositions patrimoniales débuté en 2023. Présenter le travail d'Amédée Couder pour l'impression sur étoffes au sein d'une exposition monographique d'envergure s'inscrit dans cette dynamique.