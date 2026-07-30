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#Roman francophone

Les exilés des tamarins

Denis Kahane-Pavadé, Kahane-pavade Denis

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Après les événements tragiques qui ont endeuillé la propriété à la fin du premier tome, ce deuxième volet de la trilogie des Tamarins entraîne ses personnages loin du domaine de la famille Villiers de Refare. Trois destins brisés par la violence de l'Histoire, trois chemins vers la liberté. De l'île Bourbon à la France, Grégoire choisit l'exil pour faire son deuil et tenter de redonner du sens à une vie brisée. Dans les hauteurs sauvages du cirque qui ne porte pas encore le nom de Salazie, Basile et Myriam n'ont pas le choix : menacés par la vengeance des colons, ils entrent en marronnage. Séparés par l'océan, mais unis par la douleur, ils vont devoir expérimenter le déchirement de l'exil, la résilience après le deuil, et l'apprentissage de la liberté. Ils sont, tous les trois, les exilés des Tamarins.

Par Denis Kahane-Pavadé, Kahane-pavade Denis
Chez Orphie

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Auteur

Denis Kahane-Pavadé, Kahane-pavade Denis

Editeur

Orphie

Genre

Littérature française

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Les exilés des tamarins

Denis Kahane-Pavadé, Kahane-pavade Denis

Paru le 30/07/2026

360 pages

Orphie

18,50 €

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