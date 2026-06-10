Cet ouvrage aborde les thèmes professionnels liés aux techniques de l'immobilier. Il s'adresse aux étudiants du BTS Professions immobilières, en licence pro ou en école spécialisée en immobilier. Il est également très utile pour tout professionnel voulant continuer de se former et actualiser ses connaissances sur le secteur. A travers 24 fiches synthétiques et actualisées, il couvre l'ensemble des connaissances que tout étudiant et professionnel débutant doit maîtriser pour réussir ses examens ou son premier emploi. Les applications corrigées, basées sur des cas concrets, permettent de faire le lien entre la théorie et la pratique. Enfin, vous trouverez de nombreux conseils pratiques pour se préparer aux évolutions du métier et anticiper les défis de la profession, ainsi qu'une boîte à outils contenant les documents professionnels indispensables. Thèmes abordés : - La vente - La location - La gestion de copropriété - L'urbanisme et le bâti, dans un contexte de réchauffement climatique