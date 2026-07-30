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Haut les maths ! CE2

Marie-Sophie Mazollier, Eric Mounier, Nathalie Pfaff

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Découvrez le guide pédagogique associé à la méthode de mathématiques Haut les maths ! CE2, conforme aux programmes 2025. Pour enseigner les mathématiques à vos élèves de CE2 avec la méthode Haut les maths ! , un guide pédagogique vous est proposé. Il vous accompagne pour vous aider à vous familiariser avec le fonctionnement de la méthode Haut les maths ! , et vous guide dans l'exploitation des différents éléments du dispositif , pour mener des séances de mathématiques structurées et efficaces . Haut les maths ! est une méthode de mathématiques claire et concrète qui permet d' enseigner les maths avec efficacité, tout en respectant le rythme des élèves ! Points forts de la méthode Haut les maths ! Conforme aux programmes 2025 Une notion par semaine Des leçons visuelles et explicites, faciles à réviser à la maison Des rituels quotidiens de calculs, de lecture et écriture des nombres Des manipulations pour représenter, tester et construire une représentation mentale Des résolutions de problèmes dans tous les domaines De nombreux exercices d'entrainement et de consolidation Des évaluations des compétences

Par Marie-Sophie Mazollier, Eric Mounier, Nathalie Pfaff
Chez Retz

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Auteur

Marie-Sophie Mazollier, Eric Mounier, Nathalie Pfaff

Editeur

Retz

Genre

Mathématiques CE2

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Haut les maths ! CE2

Marie-Sophie Mazollier, Eric Mounier, Nathalie Pfaff

Paru le 30/07/2026

360 pages

Retz

49,50 €

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