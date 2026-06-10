Mène l'enquête ! Un vol mystérieux CE2-CM1

A bord du tout nouveau Paris-Express, une précieuse broche a disparu ! Aidée de ses difèles adjoints, l'enquêtrice Numeroni doit interroger les six passagers suspects et fouiller leur cabine pour rassembler des indices. Aide-les à élucider ce mystère et à démasquer le coupable avant l'arrivée du train à Paris... Résous des énigmes passionnantes et utilise les mathématiques comme de vrais outils de détective pour progresser dans l'enquête ! Au fil des enquêtes, développe tes capacités de déduction tout en révisant les notions de maths du CE2 et du CM1. Dans ce tome sont abordés : - les nombres jusqu'à 1 000 ; - le calcul mental ; - les fractions et les nombres décimaux ; - l'espace et les figures géométriques ; - les mesures et les conversions ; - la résolution de problèmes.