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Mène l'enquête ! Un vol mystérieux CE2-CM1

Larousse, Xxx

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A bord du tout nouveau Paris-Express, une précieuse broche a disparu ! Aidée de ses difèles adjoints, l'enquêtrice Numeroni doit interroger les six passagers suspects et fouiller leur cabine pour rassembler des indices. Aide-les à élucider ce mystère et à démasquer le coupable avant l'arrivée du train à Paris... Résous des énigmes passionnantes et utilise les mathématiques comme de vrais outils de détective pour progresser dans l'enquête ! Au fil des enquêtes, développe tes capacités de déduction tout en révisant les notions de maths du CE2 et du CM1. Dans ce tome sont abordés : - les nombres jusqu'à 1 000 ; - le calcul mental ; - les fractions et les nombres décimaux ; - l'espace et les figures géométriques ; - les mesures et les conversions ; - la résolution de problèmes.

Par Larousse, Xxx
Chez Larousse

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Auteur

Larousse, Xxx

Editeur

Larousse

Genre

CE2

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Mène l'enquête ! Un vol mystérieux CE2-CM1

Larousse, Xxx

Paru le 10/06/2026

96 pages

Larousse

9,99 €

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Scannez le code barre 9782036091214
9782036091214
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