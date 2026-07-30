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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Amor Amor

Charlotte Rodrigues

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A la mort de sa grand-mère, Lucie découvre dans son grenier des lettres dissimulées, vestiges d'une correspondance ancienne et secrète. Ce trésor inespéré devient alors le point de départ d'une quête qui va la hanter pendant des années. Artiste peintre désabusée, fiancée à un amour d'enfance qui ne la comble plus, Lucie finit par s'envoler pour le Portugal, avec pour objectif de découvrir l'identité de l'expéditeur des lettres. Par un concours de circonstances, elle fait halte au domaine viticole Monteiro, où le propriétaire est loin de se montrer aimable avec elle. Tourmenté par un passé sombre et un héritage difficile à conserver, Dario Monteiro mène une existence qui relève davantage du combat quotidien. Mais l'arrivée de cette étrangère pourrait tout changer, car même si elle s'avère dangereuse, l'attirance entre eux est impossible à ignorer. Sous le soleil portugais, entre vignes et secrets de famille, Lucie prend conscience que certains lieux nous appellent, et que certains amours traversent le temps. Mais lorsque le passé et le présent se percutent, le destin peut-il encore être réécrit ?

Par Charlotte Rodrigues
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Charlotte Rodrigues

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Romance sexy

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Amor Amor

Charlotte Rodrigues

Paru le 30/07/2026

450 pages

Black Ink Editions

19,00 €

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