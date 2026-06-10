Le Livre des condiments

Sauces, pickles ou chutneys... On ne sait jamais vraiment expliquer ce qui fait la magie des condiments et pourtant, ce sont un peu les héros de notre cuisine. Ce sont eux qui sauvent n'importe quel plat un peu banal et le rendent inoubliable. Eux qui aux yeux de nos amis nous font rivaliser avec les meilleurs chefs. Eux encore qui apportent cet indéfinissable je ne sais quoi, ce petit goût unique qui fait dire "waouh" à chaque bouchée. Grâce à ce livre, c'est à votre tour de les préparer, très simplement, et d'épater la galerie ! Ail fermenté au miel, kimchi, pickles de poivrons rouges, ketchup, picalilli, gingembre mariné, moutarde... découvrez plus de 50 recettes de condiments à préparer à l'avance et à avoir toujours sous la main pour twister toutes vos recettes.