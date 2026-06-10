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Toy Story

Disney, Disney Pixar

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Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des héros Toy Story au fil des mois ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des personnages de Toy Story, tels que Woody, Buzz et Jessie. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : Mission au Far-West ; Opération : nouveau foyer ; Buzz dans tous ses états ; Une aventure dans l'espace ; Vive le camping ! ; Qui a peur du lapin de Pâques ? ; Le plan parfait de Ducky et Bunny

Par Disney, Disney Pixar
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Disney Pixar

Editeur

Hachette

Genre

Histoires du soir

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Toy Story

Disney, Disney Pixar

Paru le 10/06/2026

128 pages

Hachette

7,95 €

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Scannez le code barre 9782017367888
9782017367888
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