Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des héros Toy Story au fil des mois ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des personnages de Toy Story, tels que Woody, Buzz et Jessie. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : Mission au Far-West ; Opération : nouveau foyer ; Buzz dans tous ses états ; Une aventure dans l'espace ; Vive le camping ! ; Qui a peur du lapin de Pâques ? ; Le plan parfait de Ducky et Bunny