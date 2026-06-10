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Où se cache : Le défi !

Disney

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Mets ta famille et tes amis au défi, grâce à un nouvel album inédit de "cherche et trouve" Disney pour s'affronter à deux ! - 19 grandes scènes colorées avec plus de 150 éléments à chercher le plus vite possible. Pour chaque scène, les joueurs doivent chercher les mêmes éléments... ou des éléments différents ! - 1, 2, 3, c'est parti ! Rejoins tes héros préférés et découvre les magnifiques décors des univers Disney et Pixar ! - Cherche Jasmine, Jack-Jack, Vaiana, Buzz, Donald et bien d'autres personnages cachés dans les scènes. Ouvre l'oeil et trouve les éléments dissimulés... Sauras-tu tous les retrouver avant ton adversaire ? Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

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Où se cache : Le défi !

Disney

Paru le 10/06/2026

48 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017344285
9782017344285
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