Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Blue Lock Tome 33

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour s'emparer du dernier but, Isagi et Kaiser unissent leurs forces, rallumant l'envie de vaincre dans tout le club allemand ! La formation française, loin de se laisser abattre, resserre également ses rangs et rend coup pour coup, transformant l'affrontement en un duel d'une intensité sans précédent ! Au coeur de cette arène en ébullition, Ness, laissé un peu de côté, cherche désespérément à retrouver Kaiser et à découvrir la voie de sa propre renaissance. Dans ce brasier où s'enchaînent les rebondissements imprévisibles, quelle équipe finira par obtenir la victoire absolue ? ! Soyez témoins du dénouement le plus imprévisible de l'histoire !

Par Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura
Chez Pika Edition

|

Auteur

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Blue Lock Tome 33 par Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Commenter ce livre

 

Blue Lock Tome 33

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Paru le 10/06/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043306471
9791043306471
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.