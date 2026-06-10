Blue Lock Tome 33

Pour s'emparer du dernier but, Isagi et Kaiser unissent leurs forces, rallumant l'envie de vaincre dans tout le club allemand ! La formation française, loin de se laisser abattre, resserre également ses rangs et rend coup pour coup, transformant l'affrontement en un duel d'une intensité sans précédent ! Au coeur de cette arène en ébullition, Ness, laissé un peu de côté, cherche désespérément à retrouver Kaiser et à découvrir la voie de sa propre renaissance. Dans ce brasier où s'enchaînent les rebondissements imprévisibles, quelle équipe finira par obtenir la victoire absolue ? ! Soyez témoins du dénouement le plus imprévisible de l'histoire !