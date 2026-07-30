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#Polar

Shadow Brothers

Manon Donaldson, Donaldson Manon

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Arielle et Sammy étaient inséparables depuis l'enfance. Jusqu'à ce qu'Arielle découvre la face obscure de sa meilleure amie et décide de quitter la région. Trois ans après, elle est de retour à Harborview. La ville a changé, gangs de rue et bikers se disputent le territoire et les cadavres de femmes s'empilent aux pompes funèbres où travaille Arielle. Sauf qu'un jour, c'est le corps de Sammy qu'elle réceptionne... Les versions divergent sur les circonstances de son décès, les coupables potentiels sont légion et Arielle est plus que déterminée à découvrir la vérité. Au milieu du chaos, un seul homme semble vouloir la même chose qu'elle : Kane " psycho " Miller, le demi-frère de Sammy, dont elle ignorait l'existence. Sergent d'arme des Shadow Brothers, il met sa violence au service de son MC en prévision de la guerre qui couve. Il ne peut réprimer son besoin de protéger Arielle qui, inconsciente de tout ce qui se joue, met son nez là où il ne le faut pas. Entre eux, les relations sont électriques. Plus Kane tente de garder à distance la seule personne encore pure dans son monde, plus Arielle devient un pion d'importance au centre du conflit. Car ce qu'elle ignore, c'est que sa mort est déjà programmée.

Par Manon Donaldson, Donaldson Manon
Chez Black Ink Editions

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Auteur

Manon Donaldson, Donaldson Manon

Editeur

Black Ink Editions

Genre

Suspense romantique

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Shadow Brothers

Manon Donaldson, Donaldson Manon

Paru le 30/07/2026

550 pages

Black Ink Editions

20,00 €

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