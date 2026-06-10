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#Roman francophone

Fallen Majesty

Delinda Dane

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La royale romance qui a séduit les lecteurs en 2025 ! Plongez dans la trilogie Majesty avec Mad Majesty (Tome 1), Fallen Majesty (Tome 2) et Dark Majesty (tome 3) ! Héritier du Royaume de Suède, Callum est prêt à endosser le rôle qui lui revient de droit. Néanmoins, avant de se résoudre à lui céder le trône, le roi Gustaf X lui demande de prouver qu'il est capable de faire prospérer le pays. Un mariage avec un grand parti d'Europe pourrait être un bon moyen de parvenir à ses fins, mais Callum se l'est juré, plus personne n'accédera à son coeur. La somptueuse princesse Astoria du Lichtenstein est, elle, promise depuis sa naissance. Mais l'évidence s'impose à elle ? : elle veut fuir cette union à tout prix. Sa seule issue ?? Se fiancer à un prince auquel ses parents ne pourront pas s'opposer. Un homme qui la sauvera non seulement elle, mais également son royaume. Callum Ragnar Christensen, son meilleur ennemi, pourrait être la solution. Même si elle préférerait se planter un pic à glace dans l'oeil plutôt que de le supporter au quotidien... Leur accord marquera-t-il l'avènement d'un roi... ou la déchéance d'un prince ? Avec une plume qui mêle douceur et passion, Delinda Dane aime dépeindre des héros au coeur tendre, même s'ils refusent souvent de le reconnaître. Callum, le héros de Fallen Majesty, pourrait bien se laisser dépasser par ses émotions en voulant aider Astoria.

Par Delinda Dane
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Delinda Dane

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

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Fallen Majesty

Delinda Dane

Paru le 10/06/2026

550 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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