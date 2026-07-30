Bonnard intime

Dans le sillage d'Edgar Degas, Pierre Bonnard a réinventé la représentation des femmes à leur toilette, et celle de Marthe en particulier, imposant très fortement sa modernité. Chez lui, ce sujet ouvre des problématiques picturales de forme et de couleur, d'espace et de mémoire, de cadrage, de jeux de miroir et de regards, invitant cet espace intime qu'est la salle de bains à bouleverser le réel et à se réinventer dans un quotidien magnifié. La relation singulière que Bonnard a entretenue toute sa vie avec Marthe a marqué son oeuvre, donnant inévitablement une tonalité particulière et unique à sa peinture. Considéré comme l'un des plus grands coloristes du XXe siècle, Bonnard, avec ses nus à la toilette, offre une vision à la fois enchantée et désenchantée du monde. Publié à l'occasion de la première exposition consacrée exclusivement à ce sujet, ce catalogue donne lieu à de très intéressants dialogues entre peintures, gouaches, aquarelles, dessins à l'encre ou au crayon et photographies.