Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Le journal qui pue de Marcellin Reblochou

Claire Renaud, Vincent Caut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la famille Reblochou, on est fromager de génération en génération. Et pas de n'importe quel fromage ! Du chèvre, s'il vous plaît, bien odorant, comme il faut. Marcellin Reblochou, 10 ans, mène donc une petite vie paisible avec sa famille et leur troupeau de chèvres dans une maison en pleine montagne. Mais la mère de Marcellin s'ennuie à mourir au milieu des alpages. Après avoir bataillé, elle parvient à convaincre les autres Reblochou de déménager en ville. Même Papi, le grognon de la famille, finit par accepter, à condition qu'il puisse amener sa chèvre adoptive, Blanquette, avec eux dans leur petit appartement ! Marcellin se doute que ce déménagement ne va pas être de tout repos et compte bien raconter toutes les péripéties de sa famille haute en couleur dans son journal qui pue ! Un journal intime drôle et savoureux Marcellin Reblochou raconte à hauteur d'enfant le déménagement de sa famille de fromagers à la ville. Un récit drôle et tendre qui explore la question du choc des cultures et des générations. Un duo autrice-illustrateur de choc L'écriture tendre et piquante de Claire Renaud (prix des Incorruptibles, prix du polar jeunesse à Quais du polar) est rythmée par des illustrations truculentes signées Vincent Caut, le dessinateur de la bd Avni.

Par Claire Renaud, Vincent Caut
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Claire Renaud, Vincent Caut

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le journal qui pue de Marcellin Reblochou par Claire Renaud, Vincent Caut

Commenter ce livre

 

Le journal qui pue de Marcellin Reblochou

Claire Renaud, Vincent Caut

Paru le 10/06/2026

100 pages

Bayard jeunesse

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036390531
9791036390531
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.