Le journal qui pue de Marcellin Reblochou

Dans la famille Reblochou, on est fromager de génération en génération. Et pas de n'importe quel fromage ! Du chèvre, s'il vous plaît, bien odorant, comme il faut. Marcellin Reblochou, 10 ans, mène donc une petite vie paisible avec sa famille et leur troupeau de chèvres dans une maison en pleine montagne. Mais la mère de Marcellin s'ennuie à mourir au milieu des alpages. Après avoir bataillé, elle parvient à convaincre les autres Reblochou de déménager en ville. Même Papi, le grognon de la famille, finit par accepter, à condition qu'il puisse amener sa chèvre adoptive, Blanquette, avec eux dans leur petit appartement ! Marcellin se doute que ce déménagement ne va pas être de tout repos et compte bien raconter toutes les péripéties de sa famille haute en couleur dans son journal qui pue ! Un journal intime drôle et savoureux Marcellin Reblochou raconte à hauteur d'enfant le déménagement de sa famille de fromagers à la ville. Un récit drôle et tendre qui explore la question du choc des cultures et des générations. Un duo autrice-illustrateur de choc L'écriture tendre et piquante de Claire Renaud (prix des Incorruptibles, prix du polar jeunesse à Quais du polar) est rythmée par des illustrations truculentes signées Vincent Caut, le dessinateur de la bd Avni.