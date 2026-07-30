A travers une trentaine d'oeuvres majeures — dont plusieurs inédites — issues d'institutions prestigieuses et de collections particulières, ce catalogue explore la place centrale de l'enfance et de la maternité dans l'oeuvre du maître des Lumières. S'appuyant sur de récentes découvertes d'archives à Grasse et à Paris, le livre éclaire l'histoire intime du peintre, grandi au sein d'un univers familial bienveillant et protecteur dominé par des figures féminines fortes. Sous son pinceau, la femme devient le centre lumineux du foyer et la mère incarne un élan vital guidant l'enfant vers l'éveil. Véritable relecture scientifique, ce volume bouscule également les interprétations traditionnelles de chefs-d'oeuvre de l'artiste. En décryptant la menue chorégraphie des gestes, la poésie silencieuse de la lumière et la liberté de la touche, il révèle comment Fragonard s'est inspiré de l'esprit philosophique de son siècle pour sanctuariser les instants fugitifs de l'innocence et élever la figure maternelle au rang d'idéal des Lumières.