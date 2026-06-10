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#Roman jeunesse

Le journal des BFF en colo

Marie Bretin, Ségolène Valente

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Les BFF Romy et Anna-Bella sont super contentes : pour la première fois, elles partent en vacances ensemble ! Direction la mer, pour une colonie " sport et sciences " ! Fidèles à leur rituel, elles emportent dans leur valise un invité surprise : leur journal à quatre mains ! Dans ce carnet partagé, les deux amies vont échanger leurs secrets, leurs blagues, leurs crushs, leurs observations sur les monos, et des histoires qui font peur ! Un journal intime original et richement illustré Un journal à quatre mains, incarné et illustré, où se mêlent récits personnels, petits mots, dessins, tests et top 3 qui font le quotidien de deux fillettes de 10 ans, entre légèreté et sujets profonds. Des héroïnes attachantes Les fillettes pourront s'identifier sans peine aux deux héroïnes aux caractères bien campés : Romy, énergique et maladroite, et Anna-Bella, plus réservée et perfectionniste.

Par Marie Bretin, Ségolène Valente
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Marie Bretin, Ségolène Valente

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le journal des BFF en colo

Marie Bretin, Ségolène Valente

Paru le 10/06/2026

192 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

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