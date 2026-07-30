Odyssée de l'oubli réunit des oeuvres d'Anne et Patrick Poirier, dont la création, développée depuis la fin des années 1960, est marquée par la fragilité des civilisations. Déployée en deux hémisphères, l'un blanc dans le Patio, l'autre noir dans la Chapelle de l'Oratoire, l'exposition du Musée d'arts de Nantes révèle un ensemble d'oeuvres – historiques et nouvelles – qui s'articulent autour de La Cité des ombres, installation in situ où affleurent des visions de nécropole. Se définissant comme les auteurs d'une " archéologie parallèle ", les artistes composent un paysage où rêves, mythes, ruines, histoires personnelles et bouleversements contemporains se répondent, offrant une vision profondément poétique du temps. Richement illustré de vues des oeuvres et de l'exposition, le catalogue éclaire la manière dont ce couple d'artistes unique transforme vestiges, traces et architectures en un vaste théâtre de la mémoire. Il réunit un entretien inédit mené par Marie Dupas, ainsi que des textes d'Emmanuelle Delapierre, Milan Garcin, Laure Martin-Poulet et Martina Mazzotta.