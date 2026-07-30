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Anne et Patrick Poirier

Dupas Marie, Marie Dupas

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Odyssée de l'oubli réunit des oeuvres d'Anne et Patrick Poirier, dont la création, développée depuis la fin des années 1960, est marquée par la fragilité des civilisations. Déployée en deux hémisphères, l'un blanc dans le Patio, l'autre noir dans la Chapelle de l'Oratoire, l'exposition du Musée d'arts de Nantes révèle un ensemble d'oeuvres – historiques et nouvelles – qui s'articulent autour de La Cité des ombres, installation in situ où affleurent des visions de nécropole. Se définissant comme les auteurs d'une " archéologie parallèle ", les artistes composent un paysage où rêves, mythes, ruines, histoires personnelles et bouleversements contemporains se répondent, offrant une vision profondément poétique du temps. Richement illustré de vues des oeuvres et de l'exposition, le catalogue éclaire la manière dont ce couple d'artistes unique transforme vestiges, traces et architectures en un vaste théâtre de la mémoire. Il réunit un entretien inédit mené par Marie Dupas, ainsi que des textes d'Emmanuelle Delapierre, Milan Garcin, Laure Martin-Poulet et Martina Mazzotta.

Par Dupas Marie, Marie Dupas
Chez Silvana Editoriale

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Auteur

Dupas Marie, Marie Dupas

Editeur

Silvana Editoriale

Genre

Essais biographiques

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Anne et Patrick Poirier

Dupas Marie, Marie Dupas

Paru le 30/07/2026

96 pages

Silvana Editoriale

20,00 €

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Scannez le code barre 9788836663699
9788836663699
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