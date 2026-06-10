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#Album jeunesse

Farces attaquent !

Vincent Caut, Romain Pujol

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Aujourd'hui, c'est le premier avril ! Comme chaque année, Avni est bien décidé à faire des farces à tout le monde. Mais un mystérieux plaisantin semble avoir eu la même idée. Avni va donc rivaliser d'ingéniosité pour prouver une fois de plus qu'il est bien le roi des farceurs ! Le jour des farces version Avni L'animal vraiment non-identifié préféré des enfants revient dans un troisième tome encore plus déjanté ! Grâce à ses pouvoirs et son humour, Avni compte bien transformer ce premier avril à l'école en une journée mémorable. Un héros à retrouver partout Magazine Toboggan , BD, romans, jeux, audio : Avni se décline désormais sur de nombreux supports, pour le plus grand bonheur des enfants, et de leurs parents !

Par Vincent Caut, Romain Pujol
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Vincent Caut, Romain Pujol

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres films pour enfants

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Farces attaquent !

Vincent Caut, Romain Pujol

Paru le 10/06/2026

48 pages

Bayard jeunesse

5,20 €

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Scannez le code barre 9791036381133
9791036381133
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