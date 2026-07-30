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Rolex : le livre

Ha y Jens

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Analyse exhaustive des montres Rolex, comprenant des études sur les modèles vintage, les designs actuels et les éditions spéciales Indispensable pour tout amateur de montres et notamment ceux qui ambitionnent de collectionner les Rolex Dans notre société en constante évolution, les tendances horlogères se succèdent à un rythme effréné. Mais Rolex ne mise pas sur les gadgets ; son attrait est plus durable, sa réputation reposant sur des traditions et un savoir-faire acquis à la sueur de son front. Entreprise innovante tout en rendant hommage à ses racines, chaque montre Rolex est l'aboutissement de plusieurs siècles d'expertise horlogère. En parcourant ce livre à succès, vous trouverez des explications sur le processus de fabrication, des descriptions des matériaux utilisés et des commentaires d'experts sur ce qui rend chaque montre-bracelet Rolex unique. Cette édition française de Rolex : Le Livre est basée sur une version révisée anglaise mise à jour depuis sa première publication en 2015, afin d'inclure toutes les dernières informations sur cette marque de montres très prisée, ainsi que de nombreuses nouvelles images. Montrant clairement comment chaque modèle s'intègre dans son milieu social, présent et passé, cet ouvrage aborde également la multitude de contrefaçons sur le marché – y compris les " Frankensteins " qui sont des montres fabriquées à partir d'un mélange de pièces authentiques et de contrefaçons et notoirement difficiles à repérer – et transmet toutes les compétences nécessaires pour détecter les contrefaçons. Offrant une vision holistique des montres Rolex, cet ouvrage promet d'être aussi intemporel que la marque elle-même. Si vous envisagez d'acheter une Rolex, ce livre vous convaincra de sa valeur en tant qu'investissement.

Par Ha y Jens
Chez Watchprint.Com Editions

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Auteur

Ha y Jens

Editeur

Watchprint.Com Editions

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Rolex : le livre

Ha y Jens

Paru le 14/10/2026

Watchprint.Com Editions

65,00 €

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