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#Roman francophone

Strip break

J. Deroy Callie, Callie J. Deroy

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June a fui sa Floride natale pour se reconstruire à New York. Elle ne revient à Pensacola que pour retrouver Dakota, sa flamboyante meilleure amie, qui a ouvert avec son frère un club de strip-tease masculin qui fait fureur : le Six Pack Paradise. C'est là que June rencontre la star de l'établissement, Colt 45. Ancien marine tatoué, charismatique et insaisissable, il n'est pas seulement une tentation. Il est un danger. Entre eux, le deal est clair : pendant ces quinze jours, il ne sera question que de défis sulfureux, de désir et d'étreintes sans lendemain. Sauf que sous ses robes de couturier, June cache un terrible passé. Et que derrière ses sourires insolents, Colt traîne des blessures bien plus profondes que celles gravées sur sa peau. De quoi tout faire dérailler. Entre séduction et jeu de pouvoir, tout devait rester sous contrôle. Jusqu'à ce que le coeur s'en mêle... et impose ses propres règles.

Par J. Deroy Callie, Callie J. Deroy
Chez Editions Elixyria

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Auteur

J. Deroy Callie, Callie J. Deroy

Editeur

Editions Elixyria

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Strip break

J. Deroy Callie, Callie J. Deroy

Paru le 30/07/2026

440 pages

Editions Elixyria

20,90 €

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