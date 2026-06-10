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Mots mêlés

Ballon, Xxx

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Tu es un as des mots mêlés ? A toi de le prouver avec ce livre de jeux amusant destiné aux enfants dès 7 ans. Tu y trouveras 60 mots mêlés, tantôt simples, tantôt plus compliqués, ainsi que leurs solutions. Il y a 60 thèmes différents : dans l'espace, les friandises, les moyens de transport, le corps humain... et bien d'autres encore ! Avec ce livre, prépare-toi à des heures de plaisir, que ce soit sur la route, quand il pleut ou sous un agréable soleil d'été pendant les vacances.

Par Ballon, Xxx
Chez Ballon

|

Auteur

Ballon, Xxx

Editeur

Ballon

Genre

Livres-jeux

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Mots mêlés

Ballon, Xxx

Paru le 10/06/2026

64 pages

Ballon

4,99 €

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Scannez le code barre 9789403245379
9789403245379
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