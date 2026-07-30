Hot Survivors

15 célébrités. 1 jungle. 0 confort. Bienvenue dans Hot Survivor, l'émission de survie la plus impitoyable jamais créée. Pas de filtre. Pas de matelas. Et encore moins de Wi-Fi. Bloom, influenceuse mode habituée aux stories bien éclairées, a accepté ce défi pour prouver qu'elle n'est pas qu'un filtre sur pattes. Jack, sauveteur en montagne canadien, grognon, musclé et allergique aux gens, est là pour une seule raison : gagner. Et surtout, ne s'attacher à personne. Bloom ne connaît rien à la survie quand Jack ne s'embarrasse pas des convenances. Il la juge incapable. Elle le trouve insupportable. Mais entre deux pluies diluviennes, une invasion de fourmis, des nuits glaciales et des épreuves qui sentent le tronc humide et l'humiliation publique... ils pourraient se retrouver obligés de collaborer, et peut-être même plus, si affinités !