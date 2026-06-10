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#Roman francophone

Bulles et Stylo noir

Jessie Tremblay

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Emy, presque trentenaire, est de celles qu'on n'oublie pas : mystérieuse, ambitieuse, un brin loufoque et surtout très humaine. Sa vie oscille entre escapades lointaines, éclats de rire incontrôlables et chaos émotionnel. Quand l'anxiété et le doute la frappent de plein fouet alors qu'elle est terrassée par une douloureuse épreuve et fragilisée par d'innombrables autres, elle doit trouver le moyen d'affronter ses démons avant de ne plus pouvoir se reconnaître dans le miroir. Mais qui suis-je ? Entre insomnies, remises en question existentielles et envie folle de liberté, elle devra apprendre à lâcher prise et à panser ses blessures avant de réapprendre à aimer, en espérant que l'amour visera mieux cette fois-ci. Quelles routes empruntera-t-elle ? Quelles décisions prendra-t-elle afin de raviver l'étincelle dans ses yeux ? Par chance, amis, inconnus et rencontres improbables l'attendent, tous porteurs de conseils, d'humour et de lumière. Guerrière fragile, sensible et résiliente, Emy vous fera passer du rire aux larmes, de l'ombre à la clarté.

Par Jessie Tremblay
Chez Performance Edition

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Auteur

Jessie Tremblay

Editeur

Performance Edition

Genre

Littérature francophone

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Bulles et Stylo noir

Jessie Tremblay

Paru le 10/06/2026

198 pages

Performance Edition

18,00 €

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Scannez le code barre 9782925524847
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