Bulles et Stylo noir

Emy, presque trentenaire, est de celles qu'on n'oublie pas : mystérieuse, ambitieuse, un brin loufoque et surtout très humaine. Sa vie oscille entre escapades lointaines, éclats de rire incontrôlables et chaos émotionnel. Quand l'anxiété et le doute la frappent de plein fouet alors qu'elle est terrassée par une douloureuse épreuve et fragilisée par d'innombrables autres, elle doit trouver le moyen d'affronter ses démons avant de ne plus pouvoir se reconnaître dans le miroir. Mais qui suis-je ? Entre insomnies, remises en question existentielles et envie folle de liberté, elle devra apprendre à lâcher prise et à panser ses blessures avant de réapprendre à aimer, en espérant que l'amour visera mieux cette fois-ci. Quelles routes empruntera-t-elle ? Quelles décisions prendra-t-elle afin de raviver l'étincelle dans ses yeux ? Par chance, amis, inconnus et rencontres improbables l'attendent, tous porteurs de conseils, d'humour et de lumière. Guerrière fragile, sensible et résiliente, Emy vous fera passer du rire aux larmes, de l'ombre à la clarté.