Le Funambule de l'Etre

Rire et spiritualité font bon ménage car c'est une alliance qui libère des obligations, des peurs et des attentes. Cette alliance dissout les masques et relie à l'essentiel. Ce livre est une invitation la vivre chaque jour. L'autrice nous livre un récit d'une expérience transformative, sans jargon ni appartenance requise. Le clown intérieur, miroir de notre humanité, est ce personnage décalé qui devient un guide pour sortir des carcans sociaux et retrouver l'émotion pure, universelle : le rire qui unit, comme un pont entre légèreté et profondeur, un espace où l'ego s'efface, où la réalité se révèle telle qu'elle est - simple, interconnectée. A vous qui cherchez à mieux comprendre l'importance de vivre moment présent, ce livre rappelle que chacune et chacun à sa manière, est le clown de ce mystère qu'est la vie. Rire de l'inconnu, plutôt que de le craindre, devient un choix libérateur. Ce livre-outil permet aux artistes, thérapeutes, enseignants, d'explorer la créativité, la connexion à soi et aux autres, via le jeu et le rire. Si Le Pouvoir du Moment Présent d'Eckhart Tolle vous a parlé, ce livre en est la version joyeuse, incarnée - une spiritualité qui danse et rit.